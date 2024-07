Miguel Oliveira termina treinos cronometrados do GP da Alemanha em terceiro

Numa sessão muito acidentada, Miguel Oliveira fez a sua melhor volta em 1.19,984 minutos, terminando a 0,362 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), com o também espanhol Jorge Martín (Ducati) na segunda posição, a 0,340.



Os treinos cronometrados, que apuraram os 10 mais rápidos diretamente para a Q2 de sábado, ficaram marcados por vários acidentes.



O italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) foi o que sofreu o acidente mais grave, que obrigou mesmo à interrupção da sessão para repor as barreiras de proteção, depois de o piloto da equipa de Valentino Rossi ter embatido violentamente nas almofadas de ar na escapatória da curva 1.



Transportado ao centro médico com queixas na clavícula e braço direitos, acabou por ser considerado apto para a corrida.



Ao centro médico foi, também, o espanhol Marc Márquez (Ducati), depois de uma queda que o deixou com dores no peito.



Já o compatriota Aleix Espargaró (Aprilia) não participou nesta sessão da tarde devido às dores na mão direita em virtude da queda sofrida na ronda anterior, nos Países Baixos, há uma semana. Deverá estar fora da prova deste fim de semana.



Ao chão foram, também, os espanhóis Pedro Acosta (KTM), Joan Mir (Honda), Augusto Fernandez (GasGas), o japonês Takaaki Nakagami (Honda), o italiano Enea Bastianini (Ducati), o francês Johann Zarco (Honda) e o australiano Remy Gardner (Yamaha), que substitui o lesionado Alex Rins este fim de semana.



Maverick Viñales bateu o recorde do circuito, que vigorava desde 2022, enquanto Miguel Oliveira fez o melhor treino cronometrado desta temporada.



No sábado disputam-se as duas sessões de qualificação e a corrida sprint.



Jorge Martín chega a esta prova na liderança do campeonato, com mais 10 pontos do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título, que hoje não foi além do quinto posto.