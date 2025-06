Miguel Oliveira termina treinos livres do GP dos Países Baixos em 14.º

O piloto natural de Almada concluiu a jornada a 0,786 segundos do mais rápido, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que bateu o espanhol Alex Márquez (Ducati) por 0,102 segundos, com o também espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 0,193.



A sessão ficou marcada pela queda de nove pilotos, incluindo o líder do campeonato, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que terminou o dia na sexta posição, a 0,299 do mais rápido.



Márquez, que já tinha caído na sessão de treinos livres da manhã, saiu bastante combalido da queda sofrida à tarde e foi mesmo encaminhado para o centro médico do circuito neerlandês.



A situação mais grave acabou por envolver o japonês Ai Ogura (Aprilia) – terminou em 20.º -, cuja mota se incendiou ao tocar no asfalto e obrigou mesmo à interrupção da sessão por alguns minutos.



Com estes resultados, Miguel Oliveira, que bateu o companheiro de equipa Jack Miller (Yamaha), que foi 16.º, terá de passar pela primeira fase da qualificação (Q1) no sábado, de forma a tentar garantir uma das duas vagas que dão acesso à Q2.



Marc Márquez chega como líder do campeonato, com 270 pontos, mais 40 do que o irmão Alex, que é segundo.



Miguel Oliveira é 23.º, com seis pontos, depois de ter falhado três das provas deste ano devido a lesão.



Sábado disputam-se as duas sessões de qualificação e a corrida sprint, ficando reservada para domingo a corrida principal.