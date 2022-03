Miguel Oliveira vence Grande Prémio da Indonésia, encurtado pela chuva

O piloto natural de Almada concluiu as 20 voltas efetuadas com a pista molhada na frente do pelotão, deixando o segundo classificado, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão do mundo, a 2,205 segundos, e o terceiro, o francês Johann Zarco (Ducati) a 3,158.

Miguel Oliveira somou o quarto triunfo na categoria `rainha` do motociclismo de velocidade, depois das vitórias na Estíria e em Portugal, em 2020, e na Catalunha, em 2021, e os primeiros 25 pontos da temporada, que o deixam na quarta posição do campeonato, com 25 pontos, a cinco do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).