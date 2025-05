Miguel Tiago Silva foi o melhor português em etapa do Mundial de triatlo

Miguel Tiago Silva completou os três segmentos da prova (natação, ciclismo e corrida) em 1:46.12 horas, a 2.07 minutos do vencedor, o brasileiro Miguel Hidalgo (1:44.05), que foi acompanhado no pódio pelo australiano Matthew Hauser, segundo colocado, e pelo francês Léo Bergere, terceiro.



Ricardo Batista ficou ligeiramente atrás de Miguel Tiago Silva, na 12.ª posição, com o tempo de 1:46.37 horas, enquanto Vasco Vilaça foi apenas 31.º, com 1:51.57, e caiu do segundo para o terceiro posto no ranking da competição, liderado por Hauser.



Maria Tomé terminou no 22.º lugar na prova de elite feminina, com o tempo de 2:00.30 horas, quase cinco minutos a mais em relação à francesa Cassandre Beaugrand, que se impôs em 1:55.55, à frente da italiana Bianca Seregni e da britânica Olivia Mathias, segunda e terceira classificadas, respetivamente.