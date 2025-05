Mikel Landa em casa após queda

Vítima de uma queda grave nos derradeiros quilómetros da etapa inaugural da 108.ª Volta a Itália, Mikel Landa “pôde viajar para casa, onde iniciará a sua recuperação”, indicou a equipa belga, em comunicado.



Na sexta-feira, o corredor basco saiu em frente numa curva, já dentro dos cinco quilómetros finais dos 160 entre Durrës e Tirana, na Albânia, e caiu num desnível do passeio, fraturando a 11.ª vértebra da coluna.



Landa, de 35 anos, passou essa noite nos cuidados intensivos, mas, uma vez que o seu estado não sofreu complicações, foi transferido para um quarto no dia seguinte, regressando agora a casa.



“Quero agradecer a todos pelas mensagens de apoio e pelo carinho que recebi. Quero também agradecer aos médicos que me assistiram quer no local da queda, quer no hospital em Tirana, e a todos na Soudal Quick-Step que cuidaram de mim e me ajudaram a regressar a casa”, declarou o espanhol, citado em comunicado da sua equipa.



Um dos favoritos ao pódio na 108.ª Volta a Itália, que começou na sexta-feira na Albânia e termina em 1 de junho, em Roma, Landa assumiu que tem pela frente “uma longa recuperação”.



“Mas o apoio que tenho sentido ajudar-me-á na minha jornada”, concluiu o ciclista da Soudal Quick-Step, que foi terceiro classificado no Giro em 2015 e 2022.