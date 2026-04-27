Mikel Landa falha Volta a Itália devido a fratura na zona pélvica

“Após conselhos médicos, Mikel Landa vai fazer um período de descanso e recuperação e não vai participar na ‘Corsa Rosa’ deste ano”, lê-se no comunicado da equipa belga.



Depois de ter tido “um inverno afetado por doença, que atrasou o início da temporada”, Landa, de 36 anos, regressou à competição na Volta à Catalunha, antes de estar envolvido num incidente com um veículo da organização da Volta ao País Basco.



“Sob supervisão da equipa médica da equipa, Mikel esteve desde então a fazer mais exames, que revelaram uma pequena fratura pélvica. Dada a natureza da lesão, não foi fácil detetá-la inicialmente, mas análises seguintes permitiram um diagnóstico claro. A fratura já começou a sarar, mas ainda requer mais um período de recuperação”, refere a equipa.



Mikel Landa disse estar “obviamente desapontado”, mas, depois de ser identificada corretamente a lesão, garante estar “totalmente focado” na recuperação.



“É uma pena falhar a Volta a Itália, especialmente quando estava motivado para regressar depois do ano passo. Mas a prioridade agora é estar saudável de novo e recuperar a minha condição, e depois vamos estabelecer novos objetivos para a temporada”, referiu.



Na última temporada, Mikel Landa sofreu uma queda violenta a cinco quilómetros do final da primeira etapa do Giro, que lhe causou uma fratura em uma vértebra.



O experiente ciclista basco tem dois pódios na Volta a Itália, em 2015 e 2022, além de ter vencido três etapas na ‘Corsa Rosa’, somando ainda três top 5 na Volta a França, outro no Giro e um na Vuelta.



Mikel Landa é a segunda baixa na próxima edição do Giro anunciada hoje, depois de o português João Almeida (UAE Emirates), que era um dos principais candidatos à vitória final, ter anunciado a ausência por ter tido a preparação condicionada por doença.



“Infelizmente, não estarei à partida da Volta a Itália no próximo mês como estava planeado. Ter estado doente nos últimos meses afetou demasiado a minha preparação, o que significa que não estarei suficientemente preparado tempo”, escreveu o melhor voltista português da atualidade, nas redes sociais.



Vice-campeão em título da Vuelta, João Almeida tinha o Giro como o grande objetivo desta temporada, lamentando na sua publicação falhar uma corrida de que tanto gosta.