Mikita Vailupau reforça andebol do Benfica

“Vi muitos jogos do Benfica na época passada. Conheço o [treinador] Jota [González] e falei com ele antes de assinar e vir para cá. Conheço também a equipa, que quer vencer toda a gente, tem caráter e pretende ficar à frente do Sporting e do FC Porto. Estou cá para ajudar nesse sentido”, afirmou o jogador, em declarações aos meios oficiais do clube.



Mikita Vailupau, de 29 anos, representou o Veszprém nas últimas três temporadas (2022-2025), conquistando três campeonatos húngaros, duas Taças da Hungria e um Mundial de clubes, por entre 436 golos em 134 jogos nas diversas competições.



“Estou orgulhoso por fazer parte desta grande estrutura, que tem uma enorme massa de adeptos espalhada pelo mundo. Estou satisfeito e entusiasmado por começar a época o mais rápido possível, por aproveitar o tempo aqui em Portugal - especialmente em Lisboa - e por desfrutar dentro de campo com os adeptos”, garantiu o ex-ponta de Dinamo Minsk, SKA Minsk e Meshkov Brest, esperando aportar experiência, qualidade e força às ‘águias’.



Mikita Vailupau juntou-se aos espanhóis Álex Barbeito (ex-Créteil), Ismaël El-Korchi Fernández (ex-Ciudad de Logroño) e Javi Rodríguez (ex-FC Barcelona), ao dinamarquês Kristian Olsen (ex-Ystads) e ao cubano Reinier Taboada (ex-Fredericia) entre os reforços oficializados para a temporada 2025/26 pelo Benfica, que não é campeão nacional desde 2007/08.