Milan vence ao sprint na consagração de Del Toro no Tirreno-Adriático

Após a vitória na sexta etapa, Del Toro apenas precisava de chegar hoje ao final da etapa para garantir o seu segundo triunfo em corridas por etapas esta temporada, depois de já ter conquistado a Volta aos Emirados Árabes Unidos.



A luta pelo segundo lugar podia animar a derradeira tirada, que ligava Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto (142 quilómetros), em Itália, e o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) conseguiu roubar a posição ao italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), depois de bonificar três segundos no sprint intermédio.



O campeão mexicano, de 21 anos e que conseguiu a 26.ª vitória da carreira, terminou o Tirreno-Adriático com 40 segundos de avanço sobre Jorgenson e 42 sobre Pellizzari.



A vitória última etapa da corrida italiana seria, em teoria, discutida ao sprint, mas a Uno-X tinha uma ideia diferente e já dentro dos últimos oito quilómetros tentou surpreender com um ataque de dois ciclistas, que deixou o norueguês Jonas Abrahamsen sozinho na frente.



Atrás o pelotão manteve o norueguês à vista, mas uma queda já dentro dos dois quilómetros finais deixou no chão o francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step), um dos favoritos ao triunfo no sprint, e descoordenou a perseguição.



Contudo, o trabalho do italiano Filippo Ganna (INEOS) na cabeça do pelotão fez com que Abrahamsen fosse apanhado a 400 metros da meta, com Milan, apesar de ter de recuperar vários lugares no final, a ser o mais forte, vencendo em 3:04.54 horas, o mesmo tempo do australiano Sam Welsford (INEOS) e do belga Laurenz Rex (Soudal Quick-Step), segundo e terceiro, respetivamente.



Milan mostrou, mais uma vez, ser o sprinter mais forte no início de temporada e somou a sexta vitória, igualando o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) como o ciclista mais vitorioso em 2026.

