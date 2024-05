Minnesota vence Dallas e mantém apuramento em aberto

Os Dallas Mavericks continuam a ser os grandes favoritos para se juntarem na final aos Boston Celtics, do português Neemias Queta, que eliminaram os Indiana Pacers na segunda-feira por 4-0, na final da Conferência Este.A jogar a favor dos Dallas Mavericks está o facto de que nunca nenhuma equipa conseguiu reverter uma série de play-off da NBA, disputada à melhor de sete jogos, depois de se encontrar a perder por 3-0.Para sonhar com tal feito, o Minnesota Timberwolves, que tiveram o seu destaque no dominicano Anthony Towns, com 25 pontos, seis dos quais em dois triplos consecutivos nos cinco minutos finais, terá que manter a 'chama acesa' já na quinta-feira, com uma vitória obrigatória em casa.