Mirandela vence Taça de Portugal de ténis de mesa feminino frente ao Sporting

A experiente Annamaria Erdelyi, de origem sérvia, e em Trás os Montes há 14 anos, foi a chave do êxito, ao vencer os dois desafios nos quais participou.



Primeiro, superou a internacional espanhola Galia Dvorák na abertura da final, por 3-2 (11-8, 6-11, 8-11, 11-7 e 11-8), e depois ganhou o quinto e decisivo encontro, sobre Patrícia Santos, por 3-0 (11-1, 11-6 e 11-4).



Pelo meio, a jovem galesa Anna Hursey empatou 1-1, ao impor-se por 3-0 a Matilde Pinto (11-5, 11-9 e 13-11), e foi decisiva na reviravolta, ao fazer equipa com Patrícia Santos, para se superiorizaram à dupla Inês Matos/Matilde Pinto, de 18 e 16 anos, respetivamente, por 3-1 (11-6, 11-5, 8-11 e 11-4).



Entretanto, o Mirandela tinha feito o 2-2 por Inês Matos, que se superiorizou a Galia Dvorák por 3-0 (11-5, 11-9 e 11-4).



“Temos sido muito felizes nesta prova. O Mirandela há muito que é o melhor em Portugal, pois, em 31 anos, ganhámos 26 vezes. E estamos com uma equipa em renovação”, congratulou-se o presidente do CTM Mirandela, Isidro Borges.



Marco Rodrigues, treinador do Sporting, assumiu o jogo “muito duro” e considerou que a chave do desafio foi a incapacidade da sua equipa em resolvê-lo quando liderava a partida por 2-1.



“Foi muito bom jogo, mas não o resultado que esperávamos. Temos de nos preparar melhor para o ‘play-off’ (do campeonato)”, completou.