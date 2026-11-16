A jovem Mirra Andreeva, de 19 anos, derrotou no domingo a ucraniana Elina Svitolina, que se manteve no sexto lugar da hierarquia, na final das WTA Finals, que se disputaram em Indian Wells, nos Estados Unidos, subindo à sua melhor posição de sempre.



Apesar de ter desistido antes do arranque das WTA Finals, devido a doença, Elena Rybakina mantém-se na liderança, enquanto a bielorrussa Aryna Sabalenka, eliminada na fase de grupos do torneio de final de temporada, caiu para o terceiro posto.



As portuguesas Francisca Jorge e Matilde Jorge desceram no ranking e ocupam, respetivamente, os 246.º e 250.º lugares da hierarquia.



No ranking masculino, numa semana em que se disputam as ATP Finals, não houve grandes alterações no topo da hierarquia, com o alemão Alexander Zverev na liderança, à frente do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz.



Nuno Borges mantém-se como número um nacional, no 41.º posto, enquanto Jaime Faria é 57.º, com Francisco Cabral a também não sofrer alterações no ranking de pares, no 32.º posto, com Tiago Pereira a subir a 102.º.



