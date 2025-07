Missão portuguesa aos Jogos Mundiais quer igualar cinco pódios da última edição

“É realmente a maior comitiva que alguma vez levámos para uns Jogos Mundiais. A expectativa é que tenham uma representação digna. Nós estabelecemos com o Governo um contrato-programa em que pusemos, pelo menos, igual à derradeira edição, com cinco pódios. Esse é o objetivo concreto”, expressou, aos jornalistas.



A apresentação decorreu na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, dias antes da partida para a cidade chinesa de Chengdu, que vai receber, entre 07 e 17 de agosto, “o segundo grande evento internacional multidesportivo”.



“Estes Jogos Mundiais são oportunidades para as modalidades que não constam do programa olímpico de Los Angeles2028. Têm aqui a possibilidade de mostrar a sua qualidade. Algumas delas, daqui a quatro anos, poderão figurar no programa olímpico de Brisbane2032. Será uma oportunidade para crescerem como atletas”, afirmou também o presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes.



Os Jogos Mundiais são destinados às modalidades e disciplinas que não integram o programa competitivo dos Jogos Olímpicos e Portugal vai marcar presença nesta edição com 53 atletas, distribuídos por 27 eventos de medalha, de um total de 10 disciplinas: andebol de praia, canoagem (maratona), corfebol, breaking, ginástica acrobática, ginástica de trampolins, jiu-jitsu, patinagem de velocidade, triatlo e ainda wushu.



“Chegar aos 40 anos, estar com esta performance e competitividade e elegerem-me porta-estandarte, é um orgulho enorme. Tendo já mais de 20 anos de carreira desportiva e mais de 30 medalhas internacionais, é extremamente relevante. São os meus segundos Jogos Mundiais, fui medalhado nos Estados Unidos e estamos na luta outra vez para tentar a conquista de mais medalhas para Portugal”, frisou o canoísta José Ramalho, terceiro classificado na última edição (Birmingham2022).



Ao seu lado na qualidade de porta-estandarte na cerimónia de abertura vai estar a ginasta Beatriz Carneiro, que se mostrou surpreendida e feliz pela eleição e pronta para alcançar os objetivos propostos com o par Inês Faria na ginástica acrobática.



“Acho que a equipa de Portugal é muito boa. Na parte da ginástica acrobática, nós temos três pares em competição e estamos todos muito bem preparados. Vamos dar o melhor para conseguirmos os objetivos”, disse a medalha de prata em 2022.



O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, discursou na apresentação desta comitiva e destacou a “montra global” para as disciplinas que não fazem parte do programa olímpico e para “atletas de excelência”, sendo uma oportunidade única.



“É um evento desportivo de caráter competitivo e um palco global onde se cruzam culturas, se testam limites e se afirmam valores. Em 2022, Portugal obteve a sua melhor participação de sempre. Temos a certeza de que cada um que vestirá estas cores de Portugal levam a esperança e a honra de representar um país, o trabalho de uma equipa e os sonhos da sua geração”, salientou o governante, no discurso.



Entre os atletas que vão representar Portugal nos Jogos Mundiais, e além dos porta-estandartes, destacam-se os já atletas olímpicos Gabriel Albuquerque, da ginástica de trampolins, e Vanessa Marina, do breaking, presentes em Paris2024.