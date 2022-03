Missão portuguesa aos Jogos Surdolímpicos vai ser chefiada por Pedro Costa

Na apresentação, Pedro Costa, que é também vice-presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, considerou essencial que os atletas saibam “aproveitar a oportunidade de competir numa competição de grande dimensão” e apontou o objetivo principal de cada atleta “o atingir das melhores marcas pessoais”.



A 50 dias da competição, que decorrerá em Caxias do Sul, no Brasil, entre 01 e 15 de maio, o CPP reuniu atletas e treinadores para apresentação de dados fundamentais sobre a participação portuguesa na competição e painéis temáticos sobre antidopagem pela ADoP.



A missão portuguesa aos Jogos, que se destinam apenas a atletas com deficiência auditiva, que não está incluída no programa dos Jogos Paralímpicos, ainda não se encontra fechada, pois existem modalidades com o período de qualificação ainda em aberto.



De acordo com o CPP, a estimativa atual é de que Portugal esteja representado por 13 atletas de seis modalidades: atletismo, ciclismo, judo, lutas amadoras, natação e tiro.



Os Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul2021 deverão juntar cerca de 4500 atletas de 100 países para competirem em 21 modalidades.



Portugal somará a sua oitava participação portuguesa em Jogos Surdolímpicos, competição na qual já conquistou 13 medalhas.