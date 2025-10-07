Moita homenageia Manuel Fernandes com nome de rua em Sarilhos Pequenos

A inauguração contou com a presença do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que recordou o orgulho do antigo capitão ‘leonino’ sobre a sua naturalidade.



"É um dever o presidente do Sporting estar aqui... Teria muitas histórias para contar com o Manuel Fernandes, mas o que interessa é o Manuel Fernandes para a instituição. Foi um dos maiores da nossa história - do Sporting - um dos maiores capitães e dizia, com muito orgulho, que era do Sporting e de Sarilhos [Pequenos]", afirmou Varandas.



Na placa hoje descerrada lê-se, além dos anos do nascimento e da morte: 'Manuel Fernandes - Futebolista - Eterno Capitão'.



"Sim, era um desejo antigo do meu pai ter uma rua na terra dele com o seu nome. É muito importante, não só para ele enquanto figura do Desporto, mas também para a família, por ser uma pessoa de caráter, de respeito... Estará satisfeito, é a rua onde nasceu", afirmou o filho Tiago Fernandes, também treinador de futebol.



Referência ofensiva do Sporting de 1975/76 a 1986/87, com 255 golos somados em 433 jogos e cinco conquistas - dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça -, o ex-avançado e treinador morreu em 27 de junho de 2024 aos 73 anos, após doença prolongada.



Pela seleção principal, o jogador que conseguiu um ‘póquer’ nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, disputou 30 jogos, com sete golos, tendo ainda representado, a nível de clubes, Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal.



Após concluir a carreira como jogador, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol, como treinador, orientando Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, Penafiel e União de Leiria, sendo que, pelo meio, treinou em Angola, no ASA.