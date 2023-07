Mollie O`Callaghan ganha ouro e bate recorde mundial dos 200 metros livres

Mollie O'Callaghan, de 19 anos, fixou o novo máximo dos 200 metros livres em 1.52,85 minutos e quebrou o anterior recorde mundial em 13 centésimos de segundo, detido pela nadadora italiana Federica Pellegrini, desde 29 de julho de 2009.A sua compatriota Arianne Titmus, que liderou a prova até aos 150 metros, foi a segunda classificada (1.53,01) e a canadiana Summer Mc.Intosh terminou na terceira posição, com o tempo de 1.53,65, que constitui novo recorde mundial júnior.A italiana Federica Pellegrini alcançou o recorde que agora foi batido nos campeonatos do mundo de 2009, em Roma, num ano em que foram estabelecidos muitos recordes continentais e mundiais com os chamados "fatos de banho milagrosos".A nova recordista mundial, Mollie O'Callaghan, conquista a sua segunda medalha de ouro em Fukuoka, após a vitória australiana na estafeta dos 4x100 metros livres.Mollie O'Callaghan conquistou seis medalhas, três de ouro e três de prata, no campeonato do mundo de 2022, em Budapeste, onde foi prata nos 200 metros livres.Este é o terceiro recorde mundial batido em Fukuoka, depois do da compatriota Arianne Titmus, nos 400 metros livres (3.55,38 minutos), e do francês Leon Marchand, nos 400 metros estilos (4.02,50), que Michael Phelps tinha desde 2008.