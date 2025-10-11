Monegasco Vacherot faz história ao vencer Djokovic no Masters de Xangai

Vacheront é o primeiro tenista do principado a vencer um top-10 mundial e será também o primeiro a disputar uma final do circuito ATP, na qual defrontará no domingo o vencedor do duelo entre o francês Arthur Rinderknech (54.º) e o russo Daniil Medvedev (18.º).



O tenista monegasco bateu Djokovic, recordista com 24 Grand Slams conquistados, em apenas dois ‘sets’, por 6-3 e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 41 minutos.



O monegasco, que já tinha garantido a entrada no top-100 do ranking mundial, com a chegada às meias-finais em Xangai, garantiu agora que ficará acima da 60.ª posição, à boleia da sua entrada na final.



Na história do circuito, nunca houve um tenista abaixo do 200.º lugar que tenha chegado à final de um Masters 1000, os torneios mais importantes depois dos quatro Grand Slams (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Estados Unidos).



O melhor que tinha sido alcançado foi com o romeno Andrei Pavel, então 191.º do mundo, quando venceu o Masters de Paris em 2003.