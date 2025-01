Monfils torna-se em Auckland no mais velho a vencer um torneio ATP desde 1977

Aos 38 anos e quatro meses, Monfils, 52.º do ranking mundial, derrotou o belga Zizou Bergs, 66.º da hierarquia e que aos 25 anos disputou a sua primeira final ATP, com os parciais de 6-3 e 6-4.



Graças à vitória em Auckland, a primeira depois da conquista do ATP 250 de Estocolmo, em outubro de 2023, o gaulês tornou-se no jogador mais velho a conquistar um torneio do circuito principal depois do australiano Ken Roswell, que, em 1977, venceu o torneio de Hong Kong com mais de 43 anos.