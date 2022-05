Morreu Bob Lanier antiga estrela da NBA

Com 2,11 metros de altura e 113 quilos de peso, o esquerdino Lanier alcançou uma média de 22,7 pontos, 11,8 ressaltos e 3,3 assistências por jogo nas 10 temporadas em que envergou a camisola dos Pistons.Só ao serviço dos Bucks, nas suas duas últimas temporadas como jogador (1983 e 84), Lanier atingiu as finais de conferência, embora tenha sido selecionado para jogos "all-star" oito vezes ao longo da carreira, tendo sido eleito o melhor jogador (MVP) na edição de 1974 daquele evento.Lanier teve honras de membro do "Hall of Fame" da NBA a partir de 1992.