Morreu Carlos Esteves, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da FPF

Máximo responsável pela arbitragem em Portugal entre 1983 e 1985, Carlos Esteves foi também líder do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).



"Lamento profundamente a perda de uma figura tão importante na história da arbitragem do futebol em Portugal. A sua dedicação e contributo para o desenvolvimento desta atividade devem ser recordados e valorizados”, reagiu o presidente da FPF, Pedro Proença, citado na nota do organismo.



O presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves, manifestou igualmente pesar, referindo-se ao antecessor como “uma referência para todos na arbitragem”.