Morreu David Stern figura emblemática da NBA

"O comissário emérito David Stern morreu hoje após o meio-dia, em consequência da hemorragia cerebral que sofreu há três semanas", escreveu a NBA, em comunicado.



O antigo comissário da NBA foi incluído no Salão da Fama do Memorial de basquetebol Naismith em 2014, tendo desempenhado as funções entre 1984 e 2014, uma carreira de 30 anos na qual ajudou da dar forma à atual NBA e a convertê-la numa autêntica 'multinacional'.



Durante a sua supervisão, a NBA incluiu sete novas equipas e mudou outras seis franquias, sendo ainda considerado o verdadeiro promotor e impulsionador da globalização do basquetebol profissional norte-americano.



Stern e o ex-presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o espanhol Juan Antonio Samaranch, foram também os artífices da chegada das grandes estrelas da NBA aos Jogos Olímpicos de verão, com destaque para o histórico 'Dream Team', que se estreou nos Jogos Barcelona92, nos quais conquistaram a medalha de ouro.