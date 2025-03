Morreu ex-basquetebolista Wlamir Marques

O basquetebolista, campeão do mundo em edições disputadas em Santiago do Chile e no Rio de Janeiro, contava ainda com duas medalhas de bronze olímpicas, em Roma1960 e Tóquio1964, dois títulos de vice-campeão mundial e três medalhas nos Pan-americanos.



Wlamir Marques, apelidado de "Diabo Loiro" ou "Disco voador", ajudou a notabilizar o basquetebol brasileiro e o presidente Lula da Silva já lamentou a morte do desportista.



“Um dos maiores jogadores de basquetebol da nossa história. Wlamir foi determinante nas conquistas dos dois títulos mundiais do Brasil, em 1959 e 1963, e ajudou o país a conquistar o bronze nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, e Tóquio, em 1964. Ídolo do Corinthians e integrante do Hall of Fame da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), foi referência de talento e dedicação ao desporto”, sublinhou o presidente brasileiro.