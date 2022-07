Morreu Henrique Vieira, antigo praticante de basquetebol

“Perdi um amigo. O desporto em Portugal fica mais pobre. O Henrique Vieira decidiu partir. Foram horas, dias, semanas, meses, anos, milhares de quilómetros percorridos em conjunto. Não foi fácil convencer o Henrique a mudar de Lisboa para Oliveira de Azeméis. Numa primeira fase veio sozinho e só mais tarde veio a família que se adaptou facilmente à cidade onde ainda hoje tem amigos. Guardo memórias fantásticas do Henrique Vieira enquanto treinador da Oliveirense”, escreveu o antigo secretário de Estado.



Henrique Vieira destacou-se como treinador no emblema de Oliveira de Azeméis, depois de ter orientado Atlético e Estoril Praia, levando a Oliveirense às finais do campeonato nacional em 1996/97, frente ao FC Porto, e em 2001/02, 2002/03 e 2003/04, nas três vezes frente à Portugal Telecom.



Rumou à Ovarense, mas foi no Benfica que chegou ao título de campeão nacional, em duas ocasiões, em 2008/09 e 2009/10, amealhando ainda as Supertaças, de 2009/10 e 2010/11.



Antes, Henrique Vieira, que nasceu em Moçambique, onde jogou na Real Sociedade e Sporting de Lourenço Marques, alinhou em clubes portugueses como Académica, Ginásio Figueirense, Atlético e Benfica.



Mais uma vez, foi ao serviço dos encarnados que, foi 28 vezes internacional pela seleção portuguesa, conquistou sete títulos de campeão, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e duas Taças da Liga.



A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) declarou-se de luto, pela morte de Henrique Vieira, homenageando-o com um minuto de silêncio no jogo de hoje da seleção portuguesa frente a Montenegro, de qualificação para o Mundial2023, em Odivelas, a partir das 19h00.



“À família de Henrique Vieira e seus amigos mais próximos, a FPB envia as mais sentidas condolências”, lê-se no sítio federativo.