Morreu o antigo ginasta Hermenegildo Candeias

“Presente nos Jogos Olímpicos Roma1960, em ginástica artística, foi 120.º classificado no concurso geral. Acumulou vários títulos nacionais da modalidade e praticou natação no Sport Algés e Dafundo, tendo ainda representado como ginasta o Ginásio Clube Português e o Lisboa Ginásio Clube”, lê-se na nota publicada no sítio oficial do organismo olímpico.



O COP recorda que Hermenegildo Candeias foi “selecionador nacional e juiz de ginástica artística”, além de professor na Faculdade de Motricidade Humana e nos Pupilos do Exército, tendo ajudado “no lançamento da especialidade de trampolins em Portugal” e colaborado também com a imprensa desportiva.



“À família enlutada, ao Ginásio Clube Português, Lisboa Ginásio Clube e Sport Algés e Dafundo, clubes que representou, à Federação de Ginástica de Portugal e à Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, o Comité Olímpico de Portugal apresenta sentidas condolências”, concluiu o comunicado.