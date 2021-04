Morreu o antigo nadador e campeão olímpico John Konrads

O presidente do organismo, o antigo nadador e campeão olímpico Kieren Perkins, descreveu Konrads como “uma figura inspiradora no desporto”.



“A história de John é bastante surpreendente. É uma história de resiliência e perseverança. Nos anos 50 e 60, dominou a natação australiana e alcançou feitos sensacionais nas provas de estilo livre e grandes distâncias”, disse.



Aos 14 anos, Konrads foi reserva da equipa olímpica de natação australiana nos Jogos Olímpicos Melbourne1956, e quatro anos depois, em Roma, venceu uma medalha de ouro e duas de bronze.



Nascido em Riga, na Letónia, em 21 de maio de 1942, Konrads emigrou jovem para a Austrália, depois de ter vivido na Alemanha até 1949.



Konrads começou a nadar por influência do pai para recuperar da poliomielite, uma doença infantil, juntamente com a sua irmã Ilsa.



Depois de deixar a competição, continuou envolvido no movimento olímpico, tendo contribuído de forma importante para o sucesso da candidatura australiana aos Jogos Olímpicos Sydney2000.