Morreu o ciclista italiano Samuele Privitera

Privitera, de 19 anos, caiu numa descida, a 32 quilómetros da meta, com a federação italiana a dizer que terá passado num buraco e perdido o controlo da sua bicicleta, batendo violentamente com a cabeça, o que lhe provocou uma traumatismo craniano e uma paragem cardíaca.



“À luz dos eventos, o comité organizador decidiu cancelar a segunda etapa, prevista para quinta-feira, em Passy. A corrida vai retomar com a terceira etapa, na sexta-feira, precedida de um momento de silêncio e com a parte inicial da etapa a ser neutralizada em memória de Samuele. Até ao final do evento, vão ser anuladas todas as cerimónias protocolares”, indicaram os organizadores, deixando a cada equipa a decisão de partir para a terceira tirada.



O dono da Hagen Berman Jayco, Axel Merckx, partilhou a notícia com “coração pesado”, considerando que Privitera “foi e sempre será a vida e a personalidade” da equipa, considerando que será “insubstituível”.



“A sua alegria, o seu espírito, a sua bondade foram sempre uma luz em qualquer quarto ou corrida em que estivesse. Não há palavras para exprimir esta perda devastadora. Pessoalmente, tenho dificuldades em exprimir a tristeza que sinto, mas estou profundamente agradecido por cada momento que passei com ele e pela alegria que ele trouxe à nossa equipa todos os dias”, escreveu.



Axel Merckx não revelou se a equipa se vai manter em prova no Giro Val de Aosta, no qual se apresentava com os portugueses Gonçalo Tavares e Daniel Moreira, recente campeão português de sub-23.