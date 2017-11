Morreu o "Hércules de bolso" tricampeão olímpico

Mário Aleixo - RTP 18 Nov, 2017, 13:35 / atualizado em 18 Nov, 2017, 13:36 | Outras Modalidades

Conhecido como "Hércules de bolso", fruto da sua pequena estatura (1,47 metros), Suleymanoglu, de 50 anos, estava internado nos cuidados intensivos desde setembro, devido a um problema no fígado.



As suas vitórias e múltiplos recordes do mundo tornaram Suleymanoglu num herói na Turquia, em especial devido à sua rivalidade com o grego Valerios Leonidis, numa altura de grande tensão entre os dois países.



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já apresentou as condolências à família do ex-atleta e à nação.