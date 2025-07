Morreu o maratonista mais velho do mundo

Apelidado de "Tornado de Turbante", este indiano foi atingido por um veículo enquanto atravessava na segunda-feira uma rua na sua terra natal, no distrito de Jalandhar, no Estado de Punjab, no noroeste do país, adiantou Khushwant Singh na sua conta na rede social X.



"O meu 'Tornado de Turbante' já não existe, descansa em paz, meu querido Fauja", destacou Khushwant Singh.



O clube de atletismo e instituição de caridade, "Sikhs in the City", com sede em Londres, confirmou a sua morte, acrescentando que após o acidente foi transportado para o hospital, onde morreu.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prestou homenagem a Singh, realçando que foi "extraordinário pela sua personalidade única e pela forma como inspirou os jovens da Índia num tema tão importante: o fitness".



Fauja Singh nunca conseguiu apresentar uma certidão de nascimento, mas a sua família afirma que nasceu em 1 de abril de 1911, quando a Índia ainda fazia parte do império britânico.



Traços de personalidade



Ganhou notoriedade ao começar a correr maratonas aos 89 anos, inspirado pelas transmissões televisivas.



Conhecido em todo o mundo, o homem com uma farta barba e de turbante carregou a chama olímpica em 2004 e 2012.



Fauja Singh correu a distância de 42,195 quilómetros pela última vez em 2013, em Hong Kong, quando tinha 101 anos.



No entanto, devido à falta de documentação que comprovasse a sua idade, o Guinness World Records não lhe atribuiu oficialmente o título de maratonista mais velho do mundo.



De acordo com os relatos, extraía a sua energia e vitalidade através do consumo regular de "laddu", um doce local, e de leite coalhado.