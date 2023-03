Morreu o saltador em altura Dick Fosbury

", escreveu Ray Schulte, revelando que vai ser preparada, para os próximos meses, uma celebração da vida do lendário campeão.Em 1968, Fosbury tornou-se inesperado campeão olímpico, ao saltar de costas, em vez da chamada técnica do rolamento ventral, que já era a praticada por todos os atletas de alta competição, nesse tempo, depois de ter destronado o salto em tesoura.Na década seguinte, o rolamento ventral foi deixando de ser usado, face à crescente aceitação, a nível mundial, do que passou a ser chamado de "Fosbury flop", em homenagem ao jovem atleta, que o desenvolveu quase em segredo.Nos Jogos Olímpicos do México, o então designado "estranho salto" permitiu-lhe um recorde olímpico de 2,24 metros e a medalha de ouro, fazendo com que o atleta, nascido em Portland, Oregon, em 6 de março de 1947, se tornasse uma das maiores lendas da história do atletismo.", diria depois Fosbury, que teve uma carreira relativamente curta como atleta de topo - em 1972, falhou os "trials" para os Jogos Olímpicos de Munique, depois de ter apostado mais na sua formação universitária, em engenharia civil.Ainda antes de competir no México, quando se começou a ver em público o seu tipo de salto, Fosbury era motivo de troça, pelos treinadores de salto em altura, que vaticinavam que "".