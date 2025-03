Morreu Vladimir Smirnov, antigo treinador do nadador olímpico Pedro Oliveira

“Vladimir Smirnov, treinador principal da seleção russa de 1992 a 1996, e técnico de natação em Portugal durante 14 anos, faleceu aos 73 anos. Com um currículo difícil de igualar, tendo treinado campeões olímpicos e mundiais como Popov e Pancratov, regressou à Rússia, em 2010, para trabalhar com a seleção nacional do seu país como treinador sénior”, lê-se na mensagem da FPN.



Smirnov comandou a seleção russa de 1992 a 1996, conquistando oito medalhas em Atlanta1996, quatro de ouro, duas de prata e outras tantas de bronze, tendo, depois sido contratado pelo clube ribatejano, no arranque do seu projeto de afirmação desportiva na modalidade.



Pedro Oliveira, 20.º nos 200 metros costas e 22.º nos 200 mariposa em Londres2012, melhorando os 28.º e 24.º lugares de Pequim2008, foi o nadador que mais se destacou sob o seu comando no emblema riomaiorense.