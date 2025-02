Moto GP. Miguel Oliveira foi 18.º nos treinos livres do Grande Prémio da Tailândia

O piloto natural de Almada, que tinha sido o oitavo mais rápido na primeira sessão, realizada de manhã, acabou por sentir mais dificuldades na sessão da tarde, com as temperaturas mais altas, terminando o dia a 0,965 segundos do mais rápido, o espanhol Alex Márquez (Ducati). O irmão Marc Márquez (Ducati) foi o segundo, a 0,052 segundos, com o compatriota Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 0,242.

Miguel Oliveira queixou-se de falta de aderência do pneu traseiro ao asfalto do circuito tailandês durante a sessão da tarde, em que as temperaturas estiveram mais altas, com 35º celsius de temperatura ambiente e 56º no asfalto.

"De manhã senti-me melhor do que à tarde em que, por qualquer razão, nada pareceu funcionar. Verificámos se seria por causa dos pneus -- estávamos a usar o médio na traseira -- pois aderência geral estava comprometida", começou por dizer o português, de 30 anos.

Miguel Oliveira admitiu que não foi "o melhor dos dias, mesmo se o sentimento com a mota foi melhor do que nos testes de pré-temporada". "Mas precisamos de ver o que temos de ajustar amanhã e tentar sermos mais rápidos", frisou.

O piloto da equipa Pramac diz saber "que vai ser complicado", especialmente se entender "usar o pneu macio na traseira não apenas na corrida sprint", na qual diz não esperar problemas, "mas, também, na corrida principal".

"Com o calor que se faz sentir vai ser um desafio. Aqui temos muitos pontos de travagem longos e quando começamos a ficar cansados é fácil falharmos esses pontos de travagem", explicou o luso.

Por isso, "a chave da corrida vai ser a consistência, tentar poupar alguma energia para a segunda parte da corrida", concluiu.

O companheiro de equipa do português, o australiano Jack Miller (Yamaha) foi o primeiro a cair esta temporada, ainda que sem consequências físicas, que fechou o dia em 14.º lugar.

O campeão em título, o espanhol Jorge Martín (Aprilia) está ausente devido a lesão enquanto que o anterior campeão, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), não foi além do 13.º lugar.

Com os resultados de hoje, Miguel Oliveira terá de disputar a primeira fase da qualificação (Q1), que se disputa no sábado, de forma a garantir o passaporte para a Q2, na qual estão os 10 mais rápidos de hoje e os dois melhores da Q1.

O Grande Prémio da Tailândia é a primeira das 22 provas da temporada do Mundial de MotoGP, que vai passar novamente por Portugal, na 21.ª e penúltima etapa, em 9 de novembro.