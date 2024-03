MotoGP. Motas elétricas são novidade em Portimão

Este é um dos campeonatos que integra o Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, cuja segunda de 21 etapas se realiza em Portugal, e que integra ainda as competições de Moto3, Moto2 e MotoGP, esta considerada a categoria rainha.



A primeira prova decorreu há duas semanas, no Qatar, e mostrou que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título, e o espanhol Jorge Martin (Ducati), vice-campeão, continuam a ser os principais favoritos às vitórias.



O espanhol tem-se dado melhor com as corridas sprint de sábado, uma novidade introduzida no campeonato em 2023 precisamente no Grande Prémio de Portugal, enquanto Bagnaia brilha nas corridas principais, disputadas ao domingo.



Este ano, a KTM surge com um desempenho aparentemente mais próximo das Ducati, com o sul-africano Brad Binder a ocupar o pódio em ambas as corridas disputadas no Qatar.



Se a prova de abertura do campeonato foi disputada no circuito com a mais longa reta do calendário, a ronda portuguesa apresenta um dos traçados mais sinuosos e em que a técnica e a alma dos pilotos faz mais diferença, ao invés da prestação mecânica pura.



Bagnaia chega ao Algarve como líder, com 31 pontos, mais dois do que Brad Binder e três do que Jorge Martin.



Moto2 e Moto3 em competição



Entre as Moto2, Alonso Lopez (Speed Up) chega na liderança, depois de ter vencido no Qatar, mas o pelotão com cerca de 30 pilotos tem mostrado notas de equilíbrio.



De tal forma que o espanhol Fermin Aldeguer (Speed Up) chega ao Algarve com a notícia de ter sido contratado pela Ducati, por dois anos e mais dois de opção, tendo garantida a chegada à categoria rainha em 2025 apesar de ocupar, após a primeira corrida da época, a 16.ª posição.



Em Moto3, o líder é David Alonso (Aspar) enquanto o campeonato de MotoE terá a primeira prova precisamente em Portimão, de um total de oito rondas previstas.