MotoGP Portugal. Corrida do Algarve arranca com treinos livres

Miguel Oliveira (KTM) é um dos pilotos do Mundial de MotoGP a iniciar os ensaios no circuito algarvio, durante a manhã, seguida da segunda, já à tarde, a partir das 14h10.O Grande Prémio do Algarve vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012 no autódromo do Estoril, em 1987 no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021 em Portimão.

O Mundial termina em 14 de novembro, em Valência.