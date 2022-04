MotoGP Portugal. Miguel Oliveira termina primeiros treinos livres em quinto

O piloto da KTM fez o seu melhor tempo em 1.51,223 minutos, na oitava das 20 voltas que efetuou ao traçado algarvio, ficando a 0,557 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Honda), primeiro líder desta quinta jornada do Mundial de Velocidade em motociclismo.O espanhol Joan Mir (Suzuki) foi o segundo mais rápido, terminando a 0,365 segundos do compatriota, com o italiano Marco Bezzechi (Ducati) em terceiro, a 0,470 segundos.Com este resultado,O piloto natural de Almada ainda viu duas voltas canceladas por ter excedido os limites da pista, depois de ter começado por liderar a sessão nas voltas iniciais.Miguel Oliveira viria a ser suplantado por Marc Márquez, primeiro, e por Marco Berzecchi, depois, mantendo o terceiro lugar quase até ao final da sessão.Os últimos segundos, com a pista um pouco mais seca, permitiu a alguns pilotos melhorarem os seus resultados, nomeadamente o antigo campeão, Joan Mir, e o francês Johann Zarco (Ducati), que terminou em quarto.A sessão ficou, ainda, marcada pelas quedas do japonês Takaaki Nakagami (Honda), do australiano Jack Miller (Ducati) e do italiano Luca Marini (Ducati), sem consequências físicas para os pilotos.





Na categoria intermédia, a Moto2, o mais rápido foi o holandês Zonta Van Der Goorbergh (RW), com o tempo de 2.04,519 minutos, na sessão mais afetada pela chuva.



Já na categoria de Moto3, o mais rápido na primeira sessão foi o espanhol Daniel Holgado (KTM Ajo), com o tempo de 2.02,658 minutos.



A sessão ficou marcada pela queda do também espanhol Adrian Fernandez (KTM Tech3), que falhará o resto do fim de semana por ter fraturado os quarto e quinto dedos da mão esquerda.



O espanhol Gerard Riu (BOE) também caiu, mas foi liberado pela equipa médica depois de ter sido submetido a exames na clínica do circuito.



O GP de Portugal é a quinta jornada do Mundial de Velocidade de motociclismo e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).