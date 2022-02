Motos. Miguel Oliveira cauteloso no primeiro treino na Indonésia

A sessão da categoria rainha do Mundial de velocidade em motociclismo ficou marcada pela sujidade que a pista apresentava, que obrigou mesmo a uma interrupção dos trabalhos de cerca de hora e meia para limpeza da pista, que fará este ano a sua estreia no calendário do Mundial de MotoGP.Miguel Oliveira realizou 77 voltas ao traçado, tendo conseguido o seu melhor registo na 66.ª passagem pela meta.”, explicou o piloto de Almada em conferência de imprensa virtual, após a sessão.Ainda assim, Miguel Oliveira considera que “”.”, precisou.Apesar das limitações neste primeiro dia de trabalho, Miguel Oliveira acredita que a KTM tem “”.”, frisou.O piloto luso considera que “”, concluiu.

Os pilotos voltam ao trabalho no sábado, para o segundo de três dias de testes.