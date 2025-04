Mulheres em maioria em Los Angeles2028

Após os normais reajustes de programa, o conselho executivo do COI decidiu que vai haver 5.333 mulheres (50,7%) em competição e 5.167 homens (49,3%), uma diferença de 166, num total de 351 eventos com medalhas, mais 22 do que em Paris2024 (329).



“Estas decisões foram baseadas em números. Desde a procura de bilhetes e audiências das transmissões televisivas nos últimos Jogos, a cobertura dos Media, a crescente popularidade do desporto feminino, cuja promoção é uma das apostas do COI”, explicou um porta-voz do COI.



Números das várias modalidades



Novidade é o facto de todas as modalidades coletivas passarem a ter pelo menos o mesmo número de equipas femininas e masculinas, o que levou, por exemplo, o polo aquático a acrescentar duas formações de mulheres, totalizando agora 12 de cada sexo.



A maior revolução verificou-se no futebol, no qual vai haver 16 formações de mulheres e 12 de homens, números invertidos em relação a Paris2024. As equipas femininas apresentam-se com as melhores jogadoras, enquanto no masculino isso não acontece.



O programa vai ser composto por 31 modalidades desportivas, mais cinco sugeridas pela organização local, e aceites pelo COI, que vai alocar 698 lugares para o basebol/softbol, críquete, ‘flag football’ (futebol americano), lacrosse e squash.



Estas modalidades adicionais incluem 322 atletas do sexo feminino e 376 do masculino.



De igual forma, foram reforçadas as provas mistas, passando de 19 para 25, enquanto 161 são femininos e 165 masculinos.



As novidades nas competições mistas verificam-se no tiro com arco, no atletismo (4x100 metros), golfe, ginástica, remo costeiro e ténis de mesa.



A estreia do remo costeiro vai implicar equipas individuais de cada género e uma mista, enquanto no boxe vai haver uma categoria de peso adicional nas mulheres.



Na escalada, os desafios de boulder e lead passam a ser competições separadas.



No basquetebol 3x3, estreado em Tóquio2020, vai haver uma expansão de quatro equipas de cada sexo, passando ambos de oito a 12.



O que mudou



“O programa da LA28 foi desenvolvido com base nos pedidos das federações desportivas internacionais ao COI. A decisão do CE seguiu a recomendação da Comissão do Programa Olímpico e os princípios aprovados em 2023, que exigem Jogos igualitários em género, apelativos globalmente, conscientes de custos e complexidade, e centrados nos atletas”, esclareceu o COI.



Neste processo, foi revelado que 24 das 31 federações internacionais olímpicas solicitaram alterações ao seu programa de competição em relação a Paris 2024, sendo que no total foram pedidos 46 novos eventos (16 masculinos, 17 femininos e 13 mistos), seis dos quais para substituir existentes, totalizando assim 40 adicionais.



Foram ainda solicitados 772 lugares extras ao contingente inicial de 10.500 atletas, nomeadamente 339 masculinos e 433 femininos.