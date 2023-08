Mundiais atletismo. Karsten Warholm demolidor nos 400m barreiras

Mesmo com a prata de Jakob Ingebrigtsen, na prova que costuma dominar, o dia foi mesmo dos noruegueses, já que também ficaram com o bronze nos 1.500 metros, através de Narve Gilje Nordas.A Noruega, apesar de falhar um objetivo, acaba por ser a nação em destaque no dia de quarta-feira, em que os Estados Unidos não abrandaram o seu ritmo de conquistas e reforçaram a liderança no quadro de medalhas.Há um ano, Warholm, recordista mundial dos 400 metros barreiras, desiludiu e ficou fora do pódio. Agora, regressou como favorito absoluto, após 12 corridas vitoriosas, e não desiludiu.Sempre na frente da corrida, o campeão de 2017 e 2019, de 27 anos, ganhou em 46,89 segundos, à frente de Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas (47,34) e do norte-americano Rai Benjamin, vice-campeão olímpico (47,56).O brasileiro Alison dos Santos, campeão mundial do ano passado, teve de se contentar desta feita com um quinto lugar.Para os "vikings", a noite fechava com sensações mistas, já que nos 1.500 metros Jakob Ingebrigtsen voltou a perder, a exemplo do que aconteceu em Oregon2022, e de novo para um atleta britânico.O campeão Jake Wightman não defendeu o título, por lesão, e para o seu lugar avançou Josh Kerr, primeiro com um recorde pessoal de 3.29,38 minutos.O norueguês, campeão olímpico, optou por imprimir um ritmo demolidor quase de início, para ser ultrapassado ao "sprint" por Kerr, o medalhado de bronze em Tóquio2020.Segundo com 3.29,65, Ingebrigtsen precedeu o seu compatriota e antigo colega de treino Narve Nordas (3.29,68), em mais uma final em que nem quenianos nem etíopes estiveram na luta e o português Isaac Nader foi 12.º.Ingebrigtsen vai ter nova oportunidade em Budapeste, nos 5.000 metros, em que defende o título.





No quadro de medalhas, os Estados Unidos chegam às 14, das quais seis de ouro.



A Grã-Bretanha e Irlanda do Norte aparece em segundo lugar, com duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.



Por pontos, os norte-americanos totalizam 142, à frente de Quénia (53) e Etiópia (46).



Portugal soma um ponto apenas, naquele que já é um dos seus piores registos de sempre, quando já são poucos os atletas que ainda vão competir.