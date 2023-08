Mundiais atletismo. Leandro Ramos eliminado no lançamento do dardo

Neeraj Chopra, primeiro indiano campeão olímpico no atletismo, em Tóquio2020, vice-campeão do mundo, foi o único lançador do Grupo A a superar os 83 metros da qualificação direta para a final, marcada para domingo, às 19h15 em Lisboa, com 88,77.





O português Leandro Ramos admitiu sair frustrado do concurso do lançamento do dardo dos Campeonatos do Mundo de atletismo, em Budapeste, com a marca de 74,03 metros, a 15.ª no Grupo A da qualificação.

Na sua segunda participação em Mundiais, o lançador do Benfica esperava a presença na final, para os 12 primeiros dos dois grupos ou quem superasse 83 metros.”, afirmou.Leandro Ramos, de 22 anos, foi 22.º em Oregon2022, com 77,34 metros, na estreia de sempre de Portugal na disciplina em Mundiais, já depois de ter conseguido o recorde nacional de 84,78, em maio do ano passado.”, explicou.O atleta natural de Oliveira do Bairro assegurou estar no seu pico de forma, pelo que pretende continuar a competir até meio de setembro, para lutar pela estreia olímpica lusa no lançamento do dardo.”, avisou.”, sublinhou.