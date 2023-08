Mundiais atletismo. Sha`Carri campeã dos 100 metros

A única final feminina do dia de segunda-feira dos Mundiais que estão a decorrer em Budapeste esteve muito perto de não contar com ela - foi a última das atletas repescadas, mas no final brilhou mesmo, com uma corrida "canhão" que ganhou em 10,65 segundos, derrotando as rivais jamaicanas.





A fechar o programa do terceiro dia dos Mundiais, os 100 metros não desiludiram, com as seis melhores do ano em pista e alguma expectativa quanto a um inédito sexto título para a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, a campeã do ano passado.



Já se sabia que Sha'Carri, de 23 anos, era talentosa, mas não a ponto de correr na pista mais exterior, largar em último e ainda assim não desistir e finalizar em 10,65, quinta melhor marca de todos os tempos.



E conseguiu-o nem uma hora depois de ter sofrido e bem para chegar à final, já que foi somente a nona na ronda das meias-finais, repescada por tempo.



Visivelmente em choque, logo que percebeu que era campeã, Sha'Carri demorou tempo a recompor-se e a assumir que a sua carreira levava ali uma grande viragem.



Para trás, fica o dececionante ano de 2021, em que falhou os Jogos Olímpicos por um controlo positivo por canábis, e também o desaire total de 2022, em que falhou os Mundiais no Oregon, por não ter conseguido lugar na seleção dos Estados Unidos.



A Jamaica fica com o resto do pódio, através de Sherika Jackson (10,72) e Fraser-Pryce, a campeã do ano passado (10,77), no que foi uma das melhores corrida de sempre do hectómetro.