Mundiais canoagem. Fernando Pimenta na final de K1 500

Pimenta, tal como os restantes oito atletas da sua semi-final, estavam praticamente prontos, quando trovões e chuva torrencial ameaçaram adiar, novamente, o plano de provas.

Dado o alerta de temporal, a organização decidiu, de manhã, reajustar todo o calendário de hoje, adiando-o por cerca de uma hora e meia: a final do português será, assim, às 13h04, horas de Lisboa.

Pimenta, que cumpriu a prova em 1.38,032 minutos, passou em segundo, entre dois campeões do mundo da distância, o húngaro Balint Kopasz, igualmente ouro olímpico em K1 1.000 em Tóquio2020, em que o português foi bronze, e o checo Josef Dostal.

No sábado é, no entanto, o grande dia para o limiano, pois terá de ficar entre os seis melhores do planeta para ir a Paris2024 no seu K1 1.000 metros.

Os Mundiais de Duisburgo juntam cerca de 2.000 canoístas de 95 países.