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Mundiais Ciclismo. Miguel Salgueiro medalha de bronze na corrida por pontos
O ciclista português Miguel Salgueiro conquistou hoje a medalha de bronze na corrida por pontos dos Mundiais de pista, dando a segunda medalha a Portugal em Xangai, na China.
Miguel Salgueiro terminou com 27 pontos, a oito do que novo campeão mundial, o britânico Mark Stewart, e a apenas um do francês Benjamin Thomas.
Esta é a segunda medalha de Portugal nos Mundiais, depois de na quarta-feira Maria Martins também ter sido terceira classificada em scratch.
Esta é a segunda medalha de Portugal nos Mundiais, depois de na quarta-feira Maria Martins também ter sido terceira classificada em scratch.