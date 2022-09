Mundiais de atletismo em pista coberta de Nankin adiados para 2025

“Estamos dececionados por termos de adiar de novo esta competição por razões alheias à nossa vontade, mas fizemo-lo para proporcionar a atletas e federações algumas certezas na preparação para a época de 2023”, explicou o organismo regulador da modalidade.



Os Mundiais de Nankin deveriam ter-se realizado em 2020, mas a pandemia de covid-19 levou ao adiamento da prova para 2021 e, mais tarde, para 2023, antes de o anúncio efetuado hoje pela World Athletics remeter a prova para 2025, ainda sem data marcada.



A edição de 2022 dos campeonatos disputou-se em Belgrado, tendo Portugal conquistado uma medalha de ouro, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso feminino, e uma de prata, por Pedro Pichardo, no triplo salto masculino.



Ainda antes dos Mundiais de Nankin, está prevista a realização da prova em 2024, na cidade escocesa de Glasgow.