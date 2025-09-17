Mundiais de Atletismo. Isaac Nader vence final dos 1500 metros

O português, de 26 anos, parecia afastado da disputa pelas medalhas, mas arrancou de forma impressionante na reta final, ultrapassou todos os adversários e cortando a meta em primeiro lugar, conquistando o tão desejado ouro.







O meio-fundista português, de 26 anos, arrebatou a medalha ao terminar as três voltas e meia à pista do Estádio Nacional do Japão em 3.34,10 minutos, batendo o britânico Jake Wightman, segundo com 3.34,12, e do queniano Reynold Cheruiyot, terceiro com 3.34,25.



Nader, o oitavo campeão do mundo português, conseguiu a quarta medalha portuguesa nos 1.500 metros, depois das duas de Carla Sacramento, ouro em Atenas1997 e bronze em Gotemburgo1995, e da de bronze de Rui Silva, em Helsínquia2005.





