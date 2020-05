Mundiais de badminton de Huelva no final de 2021 para não colidirem com Jogos Olímpicos

Estas datas, ainda de acordo com a federação espanhola (FESBA), permitirão que a prova “brilhe com a sua própria luz no que será um calendário desportivo de 2021 altamente competitivo” e no qual os jogadores terão um objetivo duplo, os Jogos e os Mundiais.



O presidente da BWF, Poul-Erik Høyer, manifestou-se confiante de que o evento de Huelva “será um sucesso” e o atraso nas datas “irá permitir que o torneio olímpico e os Mundiais sejam realizados com igualdade de oportunidades para todos”.



O presidente da FESBA, David Cabello, afirmou que pretende que os Mundiais de 2021 em Huelva, cidade natal de Carolina Marín, campeã olímpica, mundial e líder do ‘ranking’, “sejam um momento especial para o badminton em Espanha e no mundo”.



Os Mundiais de 2020, inicialmente agendados para o período de 15 a 23 de agosto, em Aarhus, foram adiados para decorrer entre 02 e 11 de setembro, uma vez que o governo dinamarquês proibiu a realização de eventos com mais de 500 pessoas até 01 de setembro.