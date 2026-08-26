Mundiais de Canoagem. C2 500 feminina nas `meias, K4 500 fica nas eliminatórias

Precisando de garantir uma das seis primeiras posições numa eliminatória muito forte, e cuja vencedora ganhava uma vaga na final, Beatriz Fernandes e Inês Penetra geriram e concluíram na quinta posição, em 2.10,30 minutos, a 7,27 segundos da formação da Ucrânia, que superou a Alemanha e a China na luta pelo triunfo.



Quinta-feira, a dupla lusa parte na pista dois numa meia-final em que terá a China, República Checa e duas equipas a competir sob bandeira neutra como principais adversárias às três vagas que darão acesso à regata das medalhas, na sexta-feira.



O renovado K4 500 feminino de Francisca Lopes, Clara Duarte, Ana Rodrigues e Maria Rego Gomes percebeu o quanto tem ainda de trabalhar para o futuro, uma vez que falhou o acesso às semifinais, quedando-se na oitava posição, com o pior registo entre as 24 seleções, pelo que, face à sua juventude, um grupo maioritariamente sub-23, deve começar a focar-se em Brisbane2032.



O quarteto terminou o seu desempenho em 1.45,89 minutos, a 7,21 segundos da China, a única equipa fora da Europa a liderar um dos 10 rankings de apuramento olímpico.



Na canoagem adaptada, Alex Santos foi segundo na sua série de KL1, em 59,48 segundos, a 8,37 segundos do húngaro Peter Kiss, que avançou direto para a final.



Esta tarde, competem ainda Fernando Pimenta, em K1 1.000, no qual foi bronze em 2025, Teresa Portela, de regresso ao K1 500 depois de Paris2024, e, na paracanoagem, entra em ação o tricampeão europeu Norberto Mourão, em VL2, e regista-se ainda a estreia de Matilde Nunes, em KL3.



Os Mundiais de Poznan juntam 854 canoístas de 77 países, entre os quais Portugal, que tem 16 competidores, sendo 13 na velocidade (cinco no caiaque masculino e seis no feminino, bem como duas na canoa feminina) e três atletas na paracanoagem.



