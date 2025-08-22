Mundiais de canoagem. Campeão Fernando Pimenta apurado para a final de K1 1.000

Pimenta, que no sábado à tarde vai defender o ouro conquistado em 2023 em Duisburgo, Alemanha, dominou praticamente toda a regata, concluindo-a em 3.29,45 minutos, apenas superado, em 52 centésimos de segundo, pelo húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em Tóquio2020.



O atual campeão olímpico, o checo Josef Dostal, passou em terceiro, a 1,54 do vencedor, numa semifinal que deixou de fora o vice-campeão da Europa, o sueco Martin Nathell.



Campeão do Mundo em Montemor-o-Velho, em 2018, em Copenhaga, em 2021, e em Duisburgo, Alemanha, em 2023, Pimenta, que tem ainda duas pratas e dois bronzes nesta disciplina olímpica, tem a final no sábado às 13:56, horas de Lisboa, horas após disputar as ‘meias’ dos 500 metros, nos quais foi bronze no derradeiro mundial.



Na canoagem adaptada, Norberto Mourão venceu a sua semifinal, em 54,38 segundos, superando o checo Miroslav Sperk por 68 centésimos e agora tem a final no sábado, às 14:06.



Hoje, sobressaem no programa de Portugal duas finais, destacando-se a do K4 500 metros com os campeões da Europa Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.



Igualmente, regata das medalhas para as jovens Beatriz Fernandes e Inês Penetra em C2 500 metros, a estreia das canoas femininas em finais de mundiais absolutas.