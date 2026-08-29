Mundiais de canoagem. Fernando Pimenta vence K1 1000 metros

A largar da pista quatro, Pimenta, que se tornou no mais velho medalhado de sempre em Mundiais, concluiu o seu desempenho em 03.24,39 minutos, impondo-se ao húngaro Balint Kopasz (03.24,61), que foi segundo, e ao australiano Thomas Green (03.25,80), terceiro, que completaram o pódioEsta foi a segunda medalha de Portugal nos mundiais de Poznan, depois do bronze em K4 500 metros, por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.