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Mundiais de canoagem. K2 500 vice-campeão do Mundo firme rumo às semi-finais
Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista, vice-campeões do Mundo de K2 500 metros, apuraram-se hoje para as semifinais dos mundiais da Polónia, tal como a C1 200 e K2 500 femininos.
A largar na pista cinco na segunda das cinco séries, João Ribeiro e Messias Baptista lideraram toda a prova, baixando o ritmo no final para a concluir em 1.36,59 minutos, superando a tripulação da Noruega, por 41 centésimos, e a da França, por 1,22 segundos.
A poupança de energias deve-se ao facto desta tarde João Ribeiro e Messias Baptista se juntarem a Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha no K4 500 campeão do Mundo que vai discutir o acesso à final.
Na meia-final de K2, no sábado, a dupla lusa vai partir da central pista cinco, ladeada pela Austrália, campeã olímpica em título, e Polónia.
Ana Brito e Clara Duarte também foram bem-sucedidas no arranque do K2 500 metros, avançando com a quarta posição na sua série, em 1.58,83, a 8,56 segundos da dupla australiana, destacadíssima na frente e a garantir a vaga que havia direta à final.
Na meia-final, no sábado, as jovens vão competir na pista sete, tendo como principais rivais na luta pelo acesso à final, reservado às três mais fortes, as formações da Espanha, Hungria, Alemanha e Itália.
Ana Brito incorporou-se na seleção depois de ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo, em K1 500 metros, embarcação na qual Portugal está representado em Poznan pela experiente olímpica Teresa Portela.
Nas canoas, Beatriz Fernandes passou no terceiro lugar, em 50,78 segundos, a 1,74 da cubana Yarisleidis Cirilo Duboy, horas antes de decidir um lugar na final de C2 500, com Inês Penetra.
No sábado, competirá na pista três, tendo como principais adversárias rumo à final competidoras da Alemanha, Espanha, Canadá e República Checa.
A poupança de energias deve-se ao facto desta tarde João Ribeiro e Messias Baptista se juntarem a Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha no K4 500 campeão do Mundo que vai discutir o acesso à final.
Na meia-final de K2, no sábado, a dupla lusa vai partir da central pista cinco, ladeada pela Austrália, campeã olímpica em título, e Polónia.
Ana Brito e Clara Duarte também foram bem-sucedidas no arranque do K2 500 metros, avançando com a quarta posição na sua série, em 1.58,83, a 8,56 segundos da dupla australiana, destacadíssima na frente e a garantir a vaga que havia direta à final.
Na meia-final, no sábado, as jovens vão competir na pista sete, tendo como principais rivais na luta pelo acesso à final, reservado às três mais fortes, as formações da Espanha, Hungria, Alemanha e Itália.
Ana Brito incorporou-se na seleção depois de ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo, em K1 500 metros, embarcação na qual Portugal está representado em Poznan pela experiente olímpica Teresa Portela.
Nas canoas, Beatriz Fernandes passou no terceiro lugar, em 50,78 segundos, a 1,74 da cubana Yarisleidis Cirilo Duboy, horas antes de decidir um lugar na final de C2 500, com Inês Penetra.
No sábado, competirá na pista três, tendo como principais adversárias rumo à final competidoras da Alemanha, Espanha, Canadá e República Checa.