Mundiais de canoagem. K4 500 e Pimenta em ação no arranque de Portugal na Polónia

O K4 500 campeão do Mundo em Itália, em 2025, composto por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, é o primeiro a entrar em ação no Lago de Malta, onde a competição decorre até domingo.

Fernando Pimenta, que foi bronze em Milão em K1 1.000, também inicia o seu percurso num evento no qual fará ainda o K1 5.000, no qual tem tradição de pódios, tendo prescindido do K1 500, para melhor gerir o esforço.Destaque ainda para Teresa Portela que, pela primeira vez desde Paris2024, volta a fazer K1, depois de experiências com o K4 e K2 500 que não tiveram os resultados desejados.As regras de apuramento olímpico mudaram neste ciclo, uma vez que o êxito passou a ser indexado a um ranking, que contabiliza os quatro melhores desempenhos em cinco provas, tanto em 2026 como em 2027, nas quais os Mundiais atribuem 1.500 pontos aos vencedores, enquanto as provas continentais (Europeus) e as três Taças do Mundo valem 1.000.Os Mundiais de Poznan juntam 854 canoístas de 77 países, entre os quais Portugal, que tem 16 competidores, sendo 13 na velocidade (cinco no caiaque masculino e seis no feminino, bem como duas na canoa feminina) e três atletas na paracanoagem.