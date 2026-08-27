Mundiais de canoagem. K4 500 na final de sexta-feira para defender o título

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha largaram da central pista cinco no Lago de Malta, em Poznan, e concluíram o seu desempenho em 1.24,61 minutos, a 10 centésimos da Lituânia, com a Espanha, bronze em Paris2024, a passar em terceiro, a 28 centésimos dos vencedores.



A tripulação campeã da Europa e do Mundo em 2025, e que nos Europeus deste ano ficou em quarto, vai disputar a final na sexta-feira, às 14:11 (horas de Lisboa), largando da pista sete, entre a Austrália, vice-campeã olímpica, e a Hungria,



Deste quarteto, João Ribeiro e Messias Baptista têm ainda o K2 500 metros, com o qual são vice-campeões do Mundo, e que no sábado vão tentar aceder igualmente à final de domingo, último dia da competição.



