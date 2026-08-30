Mundiais de canoagem. Medalha de prata para João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500 metros

(em atualização)

Depois do bronze em K4 500 metros, com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, João Ribeiro e Messias Baptista, que largaram da pista três,, sendo apenas superados pela dupla alemã formada por Jacob Schopf e Max Lemke (1.29,29), que arrecadou o ouro, numa prova em que os checos Jakub Spicar e Daniel Havel (1.29,94) foram medalha de bronze.A dupla portuguesa tinha sido campeã do mundo em 2023, na Alemanha, e 'vice' em 2025, em Itália.